رئيس الموساد: إيران لم تتخل يوما عن أطماعها النووية

أعرب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين عن قناعته الكاملة بأن إيران لم تتراجع عن سعيها لتصنيع قنبلة نووية، وتستغل في هذا السبيل الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول حضر اجتماعا مغلقا عقده كوهين مؤخرا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين قوله إن رئيس "الموساد" وصف الصفقة المبرمة بين طهران ومجموعة "5+1" في عام 2015 بأنه خطأ فادح، مشددا على أن الاتفاق يتيح لإيران الاحتفاظ بالمكونات الرئيسة لبرنامجها النووي وسيقضي برفع القيود عن المكونات الأخرى في السنوات القليلة المقبلة.

وحذر كوهين من أن ذلك سيتيح لطهران تخصيب كميات من اليورانيوم تكفي لإنشاء ترسانة نووية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي أسفر عن تصعيد "العدوان الإيراني".

ولفت كوهين إلى استمرار طهران في تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة الأمد ، وقال: "كرئيس لـ"الموساد" أنا على يقين كامل بأن إيران لم تتخلّ لحظة عن أطماعها النووية، ويتيح لها هذا الاتفاق تحقيق ذلك. ولهذا السبب اعتقد أنه ينبغي على المجتمع الدولي تعديل الصفقة أو إلغاؤها، والفشل في ذلك سيشكل خطرا ملموسا على إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل بين أشد منتقدي الاتفاق النووي الذي أصبح على وشك الانهيار، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات عن طهران بموجب الصفقة مرة أخرى في مايو المقبل ما لم يتم تعديل "العيوب الهائلة" فيها.

المصدر:أسوشيتد برس

نادر عبد الرؤوف