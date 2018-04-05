 
مباشر

رئيس الفلبين: الروهينغا يتعرضون للإبادة الجماعية وسنستقبل اللاجئين منهم

أخبار العالم

رئيس الفلبين: الروهينغا يتعرضون للإبادة الجماعية وسنستقبل اللاجئين منهم
AFP TED ALJIBE
رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2oo

وصف رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي ما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار بـ "الابادة الجماعية"، وأكد استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين.

وأعرب دوتيرتي عن تعاطفه مع الروهينغا، قائلا: "أنا مستعد لاستقبال اللاجئين... وأنا سأساعد، ولكن يجب أن نتقاسمهم مع أوروبا".

إقرأ المزيد
لاجئون من الروهينغا في بنغلادش الأمم المتحدة: التطهير العرقي للروهينغا في ميانمار مستمر

واتهم المجتمع الدولي بالعجز عن حل قضية الروهينغا في ميانمار. وقال: "ليس بوسعهم حل قضية الروهينغا. وهذه هي الإبادة الجماعية، إن جاز التعبير".

من جانبها، رفضت حكومة ميانمار تصريحات دوتيرتي. وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي إن الرئيس الفلبيني "لا يعرف شيئا عن ميانمار"، وإن مثل هذا الحديث من التصرفات العادية له.

وجدير بالذكر أن نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا نزحوا من ولاية راخين جنوب غربي ميانمار منذ شهر أغسطس الماضي على خلفية أعمال العنف والاشتباكات الطائفية مع البوذيين.

المصدر: رويترز

انطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة