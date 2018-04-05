رئيس الفلبين: الروهينغا يتعرضون للإبادة الجماعية وسنستقبل اللاجئين منهم

وصف رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي ما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار بـ "الابادة الجماعية"، وأكد استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين.

وأعرب دوتيرتي عن تعاطفه مع الروهينغا، قائلا: "أنا مستعد لاستقبال اللاجئين... وأنا سأساعد، ولكن يجب أن نتقاسمهم مع أوروبا".

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واتهم المجتمع الدولي بالعجز عن حل قضية الروهينغا في ميانمار. وقال: "ليس بوسعهم حل قضية الروهينغا. وهذه هي الإبادة الجماعية، إن جاز التعبير".

من جانبها، رفضت حكومة ميانمار تصريحات دوتيرتي. وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي إن الرئيس الفلبيني "لا يعرف شيئا عن ميانمار"، وإن مثل هذا الحديث من التصرفات العادية له.

وجدير بالذكر أن نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا نزحوا من ولاية راخين جنوب غربي ميانمار منذ شهر أغسطس الماضي على خلفية أعمال العنف والاشتباكات الطائفية مع البوذيين.

المصدر: رويترز

انطون زوييف