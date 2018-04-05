شرطة نيويورك تقتل رجلا أسود بسبب ماسورة معدنية

عمد ضباط بشرطة نيويورك إلى إطلاق النار على رجل أسود وقتله بسبب تصويب الأخير ماسورة معدنية باتجاه الشرطة.

وقال قائد شرطة نيويورك، تيرينس مونهان، في تصريح صحفي، إن الرجل اتخذ وضع الاستعداد لإطلاق النار بكلتا يديه ووجه شيئا تجاه الشرطة في منطقة بروكلين بالمدينة فقام أربعة من رجال الشرطة، ثلاثة منهم في ملابس مدنية، بإطلاق 10 طلقات عليه.

وأضاف مونهان أن ما حدث "كان ردا على رجل يوجه ما اعتقده الأشخاص الذين اتصلوا على خط الطوارئ وغيرهم أنه سلاح ناري على الأشخاص في الشارع.. وعندما واجهناه صوب ما بدا أنه سلاح ناري تجاه ضباط الشرطة".

ويأتي إطلاق النار في أعقاب مقتل عدد من الرجال السود العزل على يد الشرطة، مما أثار احتجاجات وأذكى نقاشا عاما حول الانحياز والعنصرية في نظام العدالة الجنائية بالولايات المتحدة.

وقال مونهان إن الشرطة تحقق في الأمر، مضيفا أن اللقطات التي تم الحصول عليها من كاميرات مراقبة خاصة بالمتاجر القريبة أظهرت أن الرجل كان يلوح بشيء يشبه السلاح الناري.

المصدر: رويترز

نادر همامي