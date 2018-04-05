موسكو تصر على تحقيق موضوعي في "قضية سكريبال"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده مصرة على إجراء تحقيق موضوعي في "قضية سكريبال" في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

إقرأ المزيد

وأكد لافروف في خطاب ألقاه في مؤتمر الأمن الدولي المنعقد في موسكو، أن روسيا لا تقبل توجيه الاتهامات الفارغة إليها بدل تقديم الوقائع الحقيقية، مشيرا إلى أنها ستواصل الرد، بطريقة مناسبة، على الخطوات غير الودية.

وشدد على أن "قضية سكريبال" تعد تهكما واضحا على القانون الدولي. وقال: "من أجل التصعيد المتعمد للمواجهة ومواصلة تشويه صورة روسيا يجري تنظيم الاستفزازات السياسية الخشنة. وأصبحت ما تسمى بـ "قضية سكريبال" حجة اعتراضية لطرد لا أساس له للدبلوماسيين الروس، ليس فقط من الولايات المتحدة وبريطانيا، بل ومن مجموعة كبيرة من البلدان الأخرى التي تم إجبارها على هذه الخطوة. لم نر منذ وقت بعيد مثل هذا التهكم الواضح على القانون الدولي والأخلاق الدبلوماسية وآداب السلوك العادية".

كما عبر الوزير لافروف عن اعتقاده بأن "مناقشة قضية سكريبال في لاهاي أظهرت أن البلدان التي تحترم نفسها، لا تصدق الأقاويل".

يذكر أنه جرت أمس الأربعاء في لاهاي جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة النووية عرضت فيها روسيا، بالتعاون مع إيران والصين، مشروع قرار يقضي بإجراء تحقيق بريطاني روسي مشترك في حادثة سالزبوري، غير أن البلدان الغربية عرقلت اتخاذ هذا القرار.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا