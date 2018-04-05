مسؤول كوري شمالي يجري محادثات مع قيادة الاتحاد الأوروبي

عقد رئيس دائرة أوروبا بوزارة خارجية كوريا الشمالية كيم سونغ جيونغ، سلسلة محادثات مع قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما ذكرت محطة تلفزيون "NHK" اليابانية.

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ووفقا للقناة التلفزيونية، عقد كيم سونغ جيونغ محادثات مع لجنة التعاون والتنمية الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية ودائرة العلاقات الخارجية الأوروبية، تركزت على العلاقات بين كوريا الديمقراطية والاتحاد الأوروبي، ومسائل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وكذلك شروط قيام نائب رئيس حزب العمال الكوري للشؤون الدولية، لي سو يونغ، بزيارة محتملة لبروكسل.

وترتبط أنشطة كوريا الشمالية في الاتجاه الأوروبي باجتماع قادة كوريا الشمالية والجنوبية المقرر عقده في 27 أبريل الجاري، وكذلك مع اجتماع قمة مرتقب بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، ينبغي أن يتم في موعد لا يتجاوز نهاية مايو من هذا العام.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس