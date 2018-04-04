البرلمان المكسيكي يدعو حكومته لوقف التعاون مع الولايات المتحدة

دعا مجلس الشيوخ المكسيكي الحكومة إلى وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة بسبب "عدم احترام" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الشيوخ المكسيكي اليوم الأربعاء: "نطلب من حكومة الجمهورية وقف التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة ما لم يبدأ الرئيس دونالد ترامب التصرف بأدب واحترام للمكسيك".

واستنكر النواب المكسيكيون خطة ترامب لإشراك عناصر الحرس الوطني في حماية الحدود المشتركة بالقول إن " مجلس الشيوخ يرفض قطعيا عزم الرئيس دونالد ترامب عسكرة الحدود مع المكسيك ويعتبر خطوات كهذه إهانة جديدة".

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا