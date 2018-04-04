فيتنام تمنع موظفي الحكومة من إقامة حفلات زفاف باهظة التكاليف

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، اليوم الأربعاء، أن موظفي الحكومة في هانوي أبلغوا بأنه لم يعد بإمكانهم تنظيم حفلات زفاف باهظة التكلفة.

وأفادت صحيفة "فينكسبريس" الإلكترونية، بإبلاغ الأسر كذلك بمنع دعوة أكثر من 600 ضيف أو تنظيم حفلات زفاف في أماكن باهظة التكلفة مثل فنادق 5 نجوم أو المنتجعات، بحسب مرسوم صادر عن لجنة الشعب في هانوي.

وقال المرسوم إن موظفي الحكومة وأعضاء الحزب الشيوعي يجب أن يقدموا مثالا جيدا عندما ينظمون حفلات الزفاف بتجنب الإسراف.

وأكد المرسوم أن أي موظف حكومي يخالف هذا التوجيه سيعاقب، إلا أن العقوبة لم تحدد.

المصدر: د ب أ