الجيش الألماني يصنع زيا مناسبا للعسكريات الحوامل

أفادت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية بالبدء في تنفيذ خطط لتوفير زي جديد للعسكريات الحوامل على مستوى ألمانيا خلال هذا العام.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أوضحت المتحدثة أنه يجرى حاليا تقييم آراء العسكريات الحوامل بخصوص إصدارات تجريبة للزي والعمل على تحسينها.

ويجرى حاليا اختبار 500 إصدار من زي الحوامل الجديد بقياسات وتشكيلات مختلفة لتناسب طبيعة المهام المختلفة التي تقوم بها العسكريات الحوامل. وتختبر هذه التشكيلات على نحو 80 متطوعة، حيث يقمن بتقييمها من ناحية المظهر وراحة الارتداء والتهوية. وبحسب الوزارة، فإن الهدف من هذه التجربة هو تصميم زي مرن يمكن ارتداؤه في جميع مراحل الحمل.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن تكلفة اختبار تطبيق هذا الزي تبلغ حوالي 650 ألف يورو (ما يعادل نحو مليون دولار).

ويسمح للمجندات الحوامل في الجيش الألماني حتى الآن بارتداء ملابس مدنية بمجرد أن يصبح الزي الاعتيادي للجيش غير ملائم لاستدارة بطونهن.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، قررت في ديسمبر عام 2015 توفير زي خاص للحوامل في الجيش، وذلك في إطار خطط تطوير الجيش الألماني وجعله أكثر جذبا للمتطوعين ومراعاة للمساواة بين الجنسين. وبحسب بيانات الجيش، فإن الحوامل في الجيش الألماني يشكلن نسبة اثنين في المائة من إجمالي 20 ألف عسكرية في المتوسط.

المصدر: وكالات

قدري يوسف