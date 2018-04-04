دول غربية تنتقد روسيا في الذكرى الأولى لهجوم خان شيخون الكيميائي

في الذكرى السنوية الأولى لواقعة خان شيخون السورية هاجمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة روسيا ودعتها إلى المساعدة في محاسبة المسؤولين عن استخدام الكيميائي هناك.

وفي بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الأربع، وهم بوريس جونسون وجان إيف لودريان وهايكو ماس والقائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، جون ساليفان، بمناسبة ذكرى مرور سنة واحدة على هجوم خان شيخون الذي قيل إن السلاح الكيميائي استخدم فيه، جددت هذه الدول تنديدها بـ"استخدام الأسلحة الكيميائية من أي جهة كانت وأينما كان".

وأكد البيان تمسك الدول الأربع بضرورة "تقديم جميع المسؤولين عن استخدام الكيميائي إلى العدالة، مضيفا: "لن نتوقف في سعينا إلى تحقيق العدل لضحايا تلك الهجمات المريعة في سوريا".

واتهم البيان روسيا بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية للتخلص من مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية.

وذكر البيان أن المحققين الدوليين المكلفين من مجلس الأمن الدولي، منذ التزام روسيا بالإشراف على إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، "حددوا أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن استخدام غاز سام في أربعة هجمات منفصلة، وروسيا بدلا من تنفيذ تعهداتها، ردت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن لوقف التحقيق".

وصدر هذا البيان في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم خاصة بمناقشة استخدام الكيميائي في سوريا.

المصدر: إنترفاكس

إينا أسالخانوفا