الإليزيه: ماكرون وترامب يؤكدان استمرار محاربة "داعش"

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا في اتصال هاتفي عزمهما على المضي قدما في تحركات التحالف الدولي ضد "داعش".

وأضافت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الرئيسين اتفقا على ألا يصرف شيء الاهتمام عن هدف منع "داعش" من العودة إلى العراق وسوريا وعلى التقدم صوب انتقال سياسي شامل في سوريا.

وأكد ماكرون وترامب على أن التنظيم يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة ولمصالحها الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي تطرق خلال المحادثة إلى رحلته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وأعرب عن سعادته لزيارة واشنطن في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري.

المصدر: الرئاسة الفرنسية