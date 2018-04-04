 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الإيراني لـ RT: ندعو القوى التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة دمشق إلى الخروج فورا

الإليزيه: ماكرون وترامب يؤكدان استمرار محاربة "داعش"

أخبار العالم

الإليزيه: ماكرون وترامب يؤكدان استمرار محاربة
Reuters / Peter Dejong
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2je

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا في اتصال هاتفي عزمهما على المضي قدما في تحركات التحالف الدولي ضد "داعش".

وأضافت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الرئيسين اتفقا على ألا يصرف شيء الاهتمام عن هدف منع "داعش" من العودة إلى العراق وسوريا وعلى التقدم صوب انتقال سياسي شامل في سوريا.

وأكد ماكرون وترامب على أن التنظيم يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة ولمصالحها الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي تطرق خلال المحادثة إلى رحلته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وأعرب عن سعادته لزيارة واشنطن في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري.

المصدر: الرئاسة الفرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
المغرب يعقد آمالا كثيرة لاستضافة مونديال 2026.. هل تدعم السعودية الملف الأمريكي ضد الرباط؟