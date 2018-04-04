البرلمان السريلانكي يناقش اقتراحا لسحب الثقة من رئيس الوزراء

أعلن مسؤولون أن برلمان سريلانكا، بدأ مناقشة بشأن اقتراح تصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه وحكومته على خلفية ما تردد حول فضيحة فساد تتعلق بالبنك المركزي.

ومن المقرر مناقشة الاقتراح، الذي قدمه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا ضد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه وائتلاف الحكومة بقيادة "الحزب الوطني المتحد"، خلال جلسة تستمر 12 ساعة قبل التصويت.

ويواجه ويكرمسينجه اتهاما بتعيين سنغافوري من أصل سريلانكي محافظا للبنك المركزي، والذي تردد أنه مرر معلومات سرية لزوج ابنته مكنت الأخير من الاستفادة من معاملات لسندات حكومية وجني أرباح غير مستحقة.

ودافع الحزب الوطني المتحد عن رئيس الوزراء، قائلا إنه تعاون في جميع التحقيقات المتعلقة بالمعاملات المذكورة.

وتقول أحزاب المعارضة إنها تحظى بدعم جزء من الائتلاف الحاكم لاقتراح سحب الثقة، والذي لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة لتمريره في البرلمان الذي يضم 225 عضوا.

وتم تشكيل الحكومة الائتلافية الحالية بواسطة 105 برلمانيا من حزب ويكرمسينجه "الحزب الوطني المتحد"، و44 عضوا من "تحالف حرية الشعب المتحد"، ولكن تكتل راجاباكسا، والذي يضم 51 عضوا برلمانيا، هدد بالإستعانة بدعم أعضاء "تحالف حرية الشعب المتحد" الـ44 وبعض الأعضاء من "الحزب الوطني المتحد" لتمرير اقتراح سحب الثقة، والذي سوف يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة.

وفي حالة التصويت لصالح سحب الثقة، فإنه يتعين على الرئيس مايتريبالا سيريسينا تعيين رئيس وزراء جديد وتغيير الحكومة.

المصدر: د ب أ