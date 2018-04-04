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الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على إخفائها معلومات عن "نوفيتشوك"

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على إخفائها معلومات عن
AFP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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رفضت الخارجية الأمريكية التعليق على أنباء نشرها موقع "ويكيليكس"، بشأن تكتمها هي والسلطات البريطانية على معلومات عن غاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب.

وجاء في وثائق نشرها موقع "ويكيليكس"، أن واشنطن في العام 2000، وعلى وجه الخصوص وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون حاولت مع بريطانيا إخفاء معلومات عن غاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "نوفوستي" بهذا الخصوص، اليوم الأربعاء: "وفقا لسياستها، لا تعلق وزارة الخارجية على مواد، بما في ذلك الوثائق السرية التي ربما تم الكشف عنها".

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وتتهم بريطانيا، روسيا بالتورط في تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، وزعمت أن المادة المستخدمة في الهجوم عليه طورت في روسيا.

ونفت روسيا بشكل قاطع كل هذه الاتهامات، نافية وجود أي برامج لإنتاج المادة التي وقع الهجوم بها على سكريبال في الاتحاد السوفيتي سابقا أو في روسيا.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان

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