روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن غدا بخصوص قضية سكريبال

طلبت روسيا عقد لقاء لمجلس الأمن الدولي، غدا الخميس 5 أبريل، بشأن تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية.

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وأثناء جلسة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مخاطبا رئيس المجلس: "بتوجيه من حكومتنا تطلب منكم عقد يوم الغد، في الساعة الثالثة، اجتماعا مفتوحا لمجلس الأمن لمناقشة رسالة صدرت عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخصوص حادثة سالزبوري".

وأوضح نيبينزيا أن طلب موسكو جاء انطلاقا من مبدأ تتمسك به روسيا، ومفاده أن "استخدام أسلحة كيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان أمر مرفوض ويجب التحقيق فيه ومعاقبة المسؤول".

وأضاف الدبلوماسي أن إفلات المذنبين من العقاب مرفوض، وأن "استخدام السلاح من هذا النوع يهدد بانتشار أسلحة الدمار الشامل".

يذكر أن سيرغي سكريبال وابنته تعرضا في 4 مارس الماضي لتأثير ما قالت بريطانيا إنه مادة مشلة للأعصاب قرب بيتهما في مدينة سالزبوري. وادّعت السلطات البريطانية لاحقا أن المادة المذكورة أنتجت في روسيا، متهمة موسكو بالضلوع في محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال، ما نفته روسيا بتاتا.

المصدر: نوفوستي + تاس

قدري يوسف