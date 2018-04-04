المكسيكيون قد يفقدون أعضاءهم وأنسجتهم بعد وفاتهم بقوة القانون

وافق مجلس الشيوخ في المكسيك على إصلاح نظام رعاية صحية يفترض أن يصبح جميع البالغين المتوفين مانحين محتملين للأعضاء البشرية بطريقة تلقائية.

وقال مجلس الشيوخ المكسيكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نال مشروع القرار الخاص بالرعاية الصحية العامة فيما يخص التبرع بالأعضاء تأييد 75 صوتا، من دون أي صوت ضد، وامتناع واحد عن التصويت".

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وينص المقترح على أن الأشخاص الذين يتوفون، يمكن انتزاع الأعضاء والأنسجة منهم في حال عدم وجود موانع طبية، وذلك بغرض زرعها تلقائيا في أجساد المرضى من دون موافقة الأقارب.

الاستثناء الوحيد الذي راعاه المشروع، يتمثل في ترك المتوفى قبل مفارقته الحياة وثيقة مكتوبة ينص فيها على رفضه أن تنقل أعضاؤه إلى آخرين.

ويُعد البالغون في القانون المكسيكي أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويتعين الآن أن تحصل التغييرات في قواعد سحب الأعضاء البشرية لاستخدامها في عمليات الزرع على موافقة مجلس النواب.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر