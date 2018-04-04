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المكسيك تطالب واشنطن بتوضيح نيتها نشر الجيش على الحدود وتتوعد بالرد

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المكسيك تطالب واشنطن بتوضيح نيتها نشر الجيش على الحدود وتتوعد بالرد
Reuters / Edgard Garrido
المكسيك تطالب بتوضيحات بعد إعلان ترامب نيته نشر الجيش على الحدود وتتوعد بالرد
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طالبت المكسيك واشنطن بالتوضيح، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي نشر جيش بلاده على حدود المكسيك، لدرء خطر المهاجرين اللاشرعيين والعناصر الإجرامية والمخدرات.

وفور إعلان ترامب عن نيته، طلب سفير المكسيك في الولايات المتحدة جيرونيمو غوتيريس، التوضيح من السلطات الأمريكية.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي، في تغريدة على "تويتر" أن الحكومة المكسيكية ستقرر طبيعة ردها استنادا إلى التوضيح الأمريكي، وستدافع دوما عن سيادتها ومصلحتها الوطنية.

وذكر البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن ترامب أبلغ الأسبوع الماضي بتدفق متزايد للمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والعناصر الإجرامية عبر المكسيك من أمريكا الوسطى.

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وأضاف أن ترامب طالب باستراتيجية صارمة من أجل مواجهة هذا التهديد وحماية أمن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه عقد يوم الثلاثاء اجتماعا لبحث استراتيجية إدارته التي تشمل تعبئة الحرس الوطني.

المصدر: أ ف ب

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