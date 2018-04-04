وزير الدفاع الإيراني: سياسة أمريكا تدفع المنطقة نحو مزيد من العنف

حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي من استفحال الأزمات والتوتر في الشرق الأوسط بسبب تصرفات واشنطن بعد ما وصفه بـ"هزيمة سياستها الإقليمية" المتمثلة في دحر داعش.

تصريحات حاتمي جاءت في كلمة ألقاها خلال مؤتمر موسكو الدولي للأمن اليوم الأربعاء.

وقال الوزير: "طالما بقيت العوامل التي أدت إلى إنشاء داعش قائمة،... وطالما استمرت الحكومة الأمريكية في اتخاذ مصالحها الضيقة أساسا لسياستها الخارجية، متهربة من المسؤولية عن تصرفاتها المتهورة في الساحة الدولية، وهو أمر مرجح في ظل حكم ترامب وفريقه المتطرف، ليس لنا سوى أن نتوقع ظهور المخاطر (الناجمة عن ذلك) في أماكن أخرى بالمنطقة، ما سيزيد المشهد تعقيدا وارتباكا".

وأكد حاتمي التزام بلاده بتنفيذ الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن القوى التي تسعى لتقويض هذا الاتفاق هي من سيتحمل المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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وشدد الوزير الإيراني على أن تطوير البرنامج الصاروخي حق سيادي لبلاده، وأن طهران ستواصل بذل جهودها في هذا المجال.

ودعا حاتمي إلى وضع نظام أمن شامل لمنطقة غرب آسيا، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا وإيران وتركيا في سوريا يمكن أن يكون نموذجا يحتذى في تحقيق هذا الهدف.

المصدر: وكالات

متري سعيد