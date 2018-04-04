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مصرع 4 من "المارينز" في تحطم مروحية

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مصرع 4 من
Reuters / Handout
عنصر من قوات المارينز
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لقي 4 عناصر من قوات "المارينز" مصرعهم، الثلاثاء، إثر تحطم مروحية أثناء تدريب اعتيادي جنوبي كاليفورنيا.

وقالت القوات البحرية الأمريكية في بيان، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص قتلوا.

وصرح مسؤولون بالجيش بأن الحادث وقع على الحدود الأمريكية المكسيكية بالقرب من بلاستر سيتي.

المصدر: البحرية الأمريكية + فوكس نيوز

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