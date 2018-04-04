مصرع 4 من "المارينز" في تحطم مروحية

لقي 4 عناصر من قوات "المارينز" مصرعهم، الثلاثاء، إثر تحطم مروحية أثناء تدريب اعتيادي جنوبي كاليفورنيا.

وقالت القوات البحرية الأمريكية في بيان، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص قتلوا.

MEDIA RELEASE: A Marine Corps CH-53E Super Stallion helicopter from 3rd Marine Aircraft Wing crashed in the vicinity of El Centro, California, at approximately 2:35 p.m. Tuesday during a routine training mission. pic.twitter.com/7xbN9iFzsZ — 3rd Marine Aircraft Wing (@3rdmaw) 4 апреля 2018 г.

وصرح مسؤولون بالجيش بأن الحادث وقع على الحدود الأمريكية المكسيكية بالقرب من بلاستر سيتي.

المصدر: البحرية الأمريكية + فوكس نيوز