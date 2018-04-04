ترامب يبحث مع نتنياهو التطورات في المنطقة ودور إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، لبحث مستجدات الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب جدد "التزام الولايات المتحدة الكامل بالحفاظ على أمن إسرائيل".

وأضاف أن الزعيمين اتفقا أيضا على مواصلة التنسيق لمواجهة "تأثير إيران الخبيث ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

المصدر: وكالات

متري سعيد