فنزويلا تستعين بخبرة الطيارين الروس الذين خدموا في سوريا

وجهت فنزويلا، دعوة إلى الطيارين الروس الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا، لزيارة الجمهورية من أجل تبادل الخبرات، حسب تصريح لوزير الدفاع الفنزويلي بادرينو لوبيس.

وقال لوبيس خلال مؤتمر صحفي في ختام محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي سويغو: "نوقشت (خلال الاجتماع) مسائل تعاوننا.. ونريد الآن أن نذهب إلى ما هو أبعد من التعاون العسكري – التقني التقليدي، بتعميق وتطوير التعاون على المستوى العملي".

ووفقا لما ذكره الوزير، فقد تم التطرق خلال المحادثات مع شويغو، إلى مسائل تبادل الطيارين، موضحا أن المقصود من ذلك "حتى يتمكن طياروا سو -30 الفنزويليون، من إظهار تجربتهم في روسيا، وكذلك الطيارون الروس الذين حصلوا على خبرة لا تقدر بثمن في سوريا ليتبادلوها مع رفقائهم الفنزويليين".

المصدر: تاس

إياد قاسم