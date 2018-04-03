السفارة الروسية في لندن تستطلع الآراء بشأن تحقيق بريطانيا في قضيتي سكريبال وغلوشكوف

نشرت السفارة الروسية لدى لندن على صفتها الرسمية في تويتر، نتائج التصويت بشأن التحقيقات التي تجريها بريطانيا في قضيتي "سكريبال" ووفاة رجل الأعمال الروسي نيكولاي غلوشكوف.

وجرى استطلاع الرأي عبر موقع تويتر، وسئل مستخدموه: "هل ستصنف نتائج تحقيقات الحكومة البريطانية في قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، ووفاة رجل الأعمال الروسي نيكولاي غلوشكوف، رفيق بوريس بيريزوفسكي، في النهاية سرية".

وأتاح تصويت السفارة أربعة خيارات للإجابة على السؤال هي: "لا، أو قضية سكريبال فقط، أو قضية غلوشكوف فقط، أو كلاهما سيصنف سريا".

Not surprising, given the pattern of UK behaviour. pic.twitter.com/hyOZl8cKUq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 3 апреля 2018 г.

وأظهرت نتيجة التصويت، أن 68% من المشاركين في التصويت يرون أن كلا القضيتين ستصنفان"سرية"، فيما رأى 22% أنها لن تصنف سرية، ورأى 9% أن قضية سكريبال ستصنف بالسرية، ورأى 1% فقط من المشاركين في التصويت أن قضية غلوشكوف ستصنف سرية.

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وعلقت السفارة الروسية على النتيجة وكتبت: "هذا ليس مستغربا، إذا أخذنا بعين الاعتبار سلوك المملكة المتحدة".

المصدر: RT

إياد قاسم