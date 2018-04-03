موظفو البيت الأبيض يحمون ترامب من الذباب

كشف صحفي سابق في "واشنطن بوست" عن وجود ملاجئ سرية في البيت الأبيض تحت الأرض مجهزة للحماية من أسلحة الدمار الشامل في الوقت الذي ينشغل العاملون فيه بمكافحة الذباب.

وكتب المراسل السابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية رونالد كيسلر في كتاب "بيت ترامب الأبيض: تغيير قواعد اللعبة" أنه تم بناء ملجأ لـ "سيناريو يوم الحساب" تحت الجناح الغربي من البيت الأبيض في عهد رئاسة باراك أوباما.

وأضاف الكاتب أنه آنذاك تم تخصيص مبلغ 376 مليون دولار لبناء مشروع كبير في الحديقة الشمالية عام 2010، وكان هدفه الرسمي تحسين أنظمة تكييف الهواء والكهرباء في البيت الأبيض، إلا أن كثيرا من المحللين رجحوا أن هنالك مشروع بناء ملجأ سري تحت الأرض.

وأضاف الصحفي كيسلر أن الملجأ الذي يتكون من خمسة طوابق على الأقل، والذي بني في نهاية الفترة الرئاسية الأولى لأوباما، يمكنه استيعاب الجناح الغربي للبيت الأبيض بأكمله في حال استخدام أسلحة دمار شامل، إلا أن الحديث عن وجوده موضوع قيد الكتمان.

وعقّب كيسلر أن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تشغل موظفي البيت الأبيض حاليا هي حماية أنفسهم من سلاح من نوع آخر هو انتشار الذباب.

وكتب الصحافي "الجناح الغربي بني على مستنقع مليء بالذباب، ترامب يكره الذباب، وعمال البيت الأبيض يكافحونه ببنادق محشوة بالملح".

ويوجد تحت الجناح الشرقي للبيت الأبيض ملجأ آخر يسمى مركز عمليات الطوارئ الرئاسية.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله