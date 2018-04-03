الجيش الأمريكي يجدد التخطيط لإرسال قوات إضافية إلى سوريا

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء عن عدة مصادر في وزارة الدفاع والإدارة الأمريكية أن الجيش الأمريكي يخطط لإرسال عشرات الجنود إلى شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، أن هذه الخطط خضعت للبحث لعدة أيام، قبل التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي بنيته سحب القوات الأمريكية من سوريا "في القريب جدا".

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وأشارت "سي إن إن" إلى أن تصريحات ترامب، قد حيرت الكثيرين في البنتاغون، وأن مجلس الأمن القومي سيجتمع اليوم لمناقشة خطط الإدارة الأمريكية لمحاربة"داعش" ومصير حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا.

وجاءت تصريحات ترامب في نفس اليوم الذي قتل فيه جنديان، أحدهما أمريكي والثاني بريطاني، بانفجار في مدينة منبج السورية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية بدأت بتعزيز مواقعها العسكرية في مدينة منبج شمالي سوريا، لمواجهة أي عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة في إطار مكافحة الإرهاب.

وشملت التعزيزات التي أرسلتها واشنطن إلى محيط منبج قادمة من قاعدتها في بلدة صرين، نحو 300 عسكري وعددا كبيرا من العربات المدرعة والمعدات الثقيلة، حيث وصلت إلى المنطقة الفاصلة بين مدينة منبج ومنطقة "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي.

المصدر: وكالات