اليابان تطالب خفر السواحل الصيني بمغادرة "مياهها الإقليمية"

حذرت السلطات اليابانية 3 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني، مطالبة إياها بمغادرة "المياه اليابانية" الواقعة قرب مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقالت قوات خفر السواحل اليابانية إن السفن الثلاث، والتي كانت إحداها مزودة بالمدافع، اقتربت في الصباح من جزر سينكاكو الخاضعة للسيادة اليابانية.

وعززت اليابان من الإجراءات الأمنية حول الجزر المتنازع عليها، حيث ازدادت مشاهدة السفن الصينية منذ أن اشترت طوكيو ثلاثا من الجزر في سبتمبر 2012.

وأثارت الخطوة التي أقدمت عليها اليابان احتجاجات في عشرات المدن الصينية، بالإضافة إلى مقاطعة المنتجات اليابانية.

وتزعم الصين وتايوان أيضا بأحقيتهما في الجزر غير المأهولة، وتعرفان بدياويو وتايويوتاي.

المصدر: د ب أ