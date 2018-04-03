تحقيق في الشيوخ الأمريكي للكشف عن سبب الزيادة الفادحة في سعر عقار ضد السرطان

بدأ ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ تحقيقا لمعرفة سبب زيادة سعر عقار "لوموستين" المضاد لسرطان الدماغ بنسبة 1400% منذ العام 2013.

وأفادت صحيفة The Hill اليومية الأمريكية بأن أعضاء المجلس بعثوا برسالة إلى روبرت ديكرتشي، رئيس شركة Tri-Source Pharma المصنعة للدواء، تطالبه بشرح أسباب ارتفاع الأسعار والربح الذي تلقته شركته نتيجة لذلك.

وأشاروا إلى أنه قبل حصول شركة Tri-Source Pharma على البراءة الخاصة بعقار "لوموستين" من شركة Bristol-Myers Squibb في عام 2013، كانت الكبسولة الواحدة من الدواء تكلف 50 دولارا، أما الآن فأصبحت تباع مقابل 768 دولارا.

In a four-year period, Tri-Source Pharma increased the price of lomustine - a drug used to treat brain tumors & Hodgkin lymphoma - by 1,400%. In a letter to the CEO, @SenatorCollins@clairecmc & myself requested answers around the skyrocketing price spike. https://t.co/WinMfu9wBQ — Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وذكّر أعضاء المجلس ديكرتشي بمصير مارتن شكريلي الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المساهم في شركة "تورنغ" للأدوية، بعد رفعه سعر دواء "دارابريم" المضاد للطفيليات لمرضى السرطان والإيدز.

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وأوضحوا كيف أن المحكمة وجدت شكريلي مذنبا بتهمة الاحتيال بأوراق مالية وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات، بعد زيادته سعر الدواء المذكور من 13.5 إلى 750 دولارا.

ويتجاوز عمر عقار "لوموستين" الـ40 عاما، ويوصف للمصابين بنوع شائع وخبيث من سرطان الدماغ، الذي قلما ينجو المصابون به.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان