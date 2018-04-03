 
مباشر

تحقيق في الشيوخ الأمريكي للكشف عن سبب الزيادة الفادحة في سعر عقار ضد السرطان

أخبار العالم

تحقيق في الشيوخ الأمريكي للكشف عن سبب الزيادة الفادحة في سعر عقار ضد السرطان
Reuters Srdjan Zivulovic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k295

بدأ ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ تحقيقا لمعرفة سبب زيادة سعر عقار "لوموستين" المضاد لسرطان الدماغ بنسبة 1400% منذ العام 2013.

وأفادت صحيفة The Hill اليومية الأمريكية بأن أعضاء المجلس بعثوا برسالة إلى روبرت ديكرتشي، رئيس شركة Tri-Source Pharma المصنعة للدواء، تطالبه بشرح أسباب ارتفاع الأسعار والربح الذي تلقته شركته نتيجة لذلك.

وأشاروا إلى أنه قبل حصول شركة Tri-Source Pharma على البراءة الخاصة بعقار "لوموستين" من شركة Bristol-Myers Squibb في عام 2013، كانت الكبسولة الواحدة من الدواء تكلف 50 دولارا، أما الآن فأصبحت تباع مقابل 768 دولارا.

وذكّر أعضاء المجلس ديكرتشي بمصير مارتن شكريلي الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المساهم في شركة "تورنغ" للأدوية، بعد رفعه سعر دواء "دارابريم" المضاد للطفيليات لمرضى السرطان والإيدز.

إقرأ المزيد
أدوية شائعة الاستخدام تسبب الجلطة الدموية أدوية شائعة قد تسبب الجلطة الدماغية

وأوضحوا كيف أن المحكمة وجدت شكريلي مذنبا بتهمة الاحتيال بأوراق مالية وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات، بعد زيادته سعر الدواء المذكور من 13.5 إلى 750 دولارا.

ويتجاوز عمر عقار "لوموستين" الـ40 عاما، ويوصف للمصابين بنوع شائع وخبيث من سرطان الدماغ، الذي قلما ينجو المصابون به.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة