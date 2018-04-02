وصول رفات 38 عاملا هنديا أعدمهم "داعش" في الموصل إلى بلدهم

وصل رفات 38 هنديا خطفوا وقتلوا على أيدي عناصر تنظيم "داعش" في العراق عام 2014، إلى بلادهم بعد أربع سنوات من خطفهم.

وغالبية هؤلاء العمال من عائلات فقيرة في ولاية بنجاب، وكانوا يعملون لحساب شركة إنشاءات في الموصل عندما خطفوا في يونيو 2014 مع سيطرة "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية واستيلائه على الموصل.

وأبلغت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج البرلمان الهندي في مارس الماضي بالعثور على رفات العمال داخل مقبرة جماعية في قرية بادوش شمال غرب الموصل.

وأثبتت تجارب الحمض النووي الريبوزي هوية 38 هنديا من رفات 39 عثر عليه في المقبرة الجماعية.

وكان مسؤولون هنود أصروا على أن رعاياهم المخطوفين لا يزالون على قيد الحياة حتى إثبات العكس، ما دفع ذوي الضحايا إلى اتهام الحكومة الهندية بإخفاء الحقيقة عنهم، وتمنيهم بأماني زائفة.

المصدر: أ ف ب

إينا أسالخانوفا