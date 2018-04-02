طهران: الصداقة مع العرب خيار استراتيجي لإيران

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، أن الصداقة مع جيرانها العرب تعد خيارا استراتيجيا وليس استعراضيا بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن طهران تدعو دوما لحلف أمني مشترك.

وقال ظريف إن إيران ترى أن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار المنطقة، ولكن البعض يحاول تحويل العالم العربي إلى مسرح لتصفية الحسابات وهدفا لأطماعه.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الأمن المشترك لدول المنطقة يتطلب إجراءات جادة من أجل بناء الثقة مثل إجراء مناورات عسكرية مشتركة والحد من نفقات التسليح وتبادل الزيارات العسكرية، وتوظيف الاستثمارات المشتركة والمشاريع المشتركة في مجال الأمن النووي وإدارة الأزمات.

ونوه ظريف إلى أن إيران تمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة، مؤكدا أن إيران تؤمن بأن القواسم المشتركة بين دول المنطقة أكثر بكثير من الخلافات الناجمة من مخاوف وهمية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة