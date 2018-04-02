الشرطة اليونانية تعتقل مهاجم موظفي السفارة الإيرانية

أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال مواطن إيراني هاجم اثنين من موظفي السفارة الإيرانية في العاصمة أثينا بسكين وأصابهما.

وكشفت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، فقد اعتدا المهاجم وهو إيراني يبلغ 47 عاما على موظفيْن في السفارة بقصد قتلهما طعنا بالسكين.

وبعد تحديد هوية المهاجم اعتقلته الشرطة يوم الأحد على أن تحيل القضية إلى المدعي في محكمة بأثينا.

واعترف المتهم بالاعتداء على الموظفين، كما اعترف بإضرامه النيران أمام مدخل السفارة الإيرانية في واقعتين سابقتين.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا