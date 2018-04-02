موسكو تطرد دبلوماسيا من الجبل الأسود على أساس التعامل بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت سفير الجبل الأسود لدى موسكو، إلى مبنى الوزارة، وأبلغته بطرد أحد دبلوماسيي بلاده ردا على إجراء بودغوريتسا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "تم تسليم سفير الجبل الأسود، راميز باشين، مذكرة احتجاج وإبلاغه بأنه ردا على مطالب الجبل الأسود غير المبررة، بطرد الموظف الدبلوماسي الروسي، على أساس اتهامات غير معقولة وجهتها بريطانيا ضد روسيا بناء على ما يسمى بـ" "قضية سكريبال"، فإن الجانب الروسي يعلن أن أحد موظفي سفارة الجبل الأسود يعتبر (شخصا غير مرغوب فيه persona non grata)".

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن موسكو، شرعت في 30 مارس الماضي، بتنفيذ إجراءاتها الجوابية، ضد الدول التي طردت دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، وأخطرت سفراء هذه الدول بضرورة مغادرة عدد من دبلوماسييها الأراضي الروسية.

وأشارت وقتها إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن دولا قررت هي الأخرى في آخر لحظة الانضمام إلى البلدان المذكورة، فإن روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه الدول (في وقت لاحق).

المصدر: وكالات

إياد قاسم