الكرملين: موعد قمة بوتين - ترامب المحتملة غير محدد بعد

عبر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن أمله بعقد اللقاء الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس فلاديمير بوتين تنظيمه في واشنطن، رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة.

وأوضح أوشاكوف أنه منذ الـ20 من مارس الماضي، أي يوم الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب الذي اقترح الرئيس الأمريكي خلاله عقد اجتماع مع بوتين، "لم يجر بحث محدد للقاء المحتمل"، مشيرا إلى أن التصعيد في العلاقات مع واشنطن أثر سلبا على مناقشة عقد قمة بوتين - ترامب.

وبين أوشاكوف أن الحدود الزمنية للقاء لم تبحث، مضيفا: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فآمل بألا يتراجع الأمريكيون عن مقترحهم بمناقشة إمكانية عقد القمة".

وأضاف أوشاكوف: "بعد هذه المكالمة (بين بوتين وترامب)، التي حملت طابعا بناء وعمليا، تم التطرق إلى الكثير من المسائل لأخرى، وبعد ذلك وقع توتر جديد في العلاقات الثنائية تسبب بترحيل 60 دبلوماسيا (روسيا) وإغلاق القنصلية الروسية العامة في مدينة سياتل، ما اضطر روسيا إلى تقديم رد مناسب ومماثل".

مع ذلك، أكد مساعد الرئيس الروسي أن موسكو تعتبر اجتماعا كهذا "إجراء هاما ومطلوبا لكلا البلدين والمجتمع الدولي أيضا".

وعبر أوشاكوف عن أمله بأن يبدأ البيت الأبيض في الإعداد للقاء وبأن "يعلق الأمريكيون الخطوات التي اتخذوها انطلاقا من اتهامات غير مبررة.. مما سيتيح "التوجه نحو حوار جدي وبناء".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا