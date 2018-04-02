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الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية المصرية حوالي 41 بالمئة
الرئاسة الروسية: ترامب اقترح على بوتين في اتصال هاتفي اللقاء في واشنطن
تاريخ النشر:
02.04.2018
|
13:22 GMT
|
آخر تحديث:
02.04.2018
|
13:32 GMT
|
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