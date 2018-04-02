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الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية المصرية حوالي 41 بالمئة

الرئاسة الروسية: ترامب اقترح على بوتين في اتصال هاتفي اللقاء في واشنطن

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الرئاسة الروسية: ترامب اقترح على بوتين في اتصال هاتفي اللقاء في واشنطن
Sputnik
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