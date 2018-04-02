بيونغ يانغ تعتذر للصحفيين الجنوبيين عن المضايقات التي تعرضوا لها

اعتذر نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الكوري الشمالي الحاكم كيم يونغ تشول، للصحفيين الكوريين الجنوبيين عن المضايقات التي تعرضوا لها أثناء تغطيتهم حفلا غنائيا في بيونغ يانغ.

وأوضحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كيم توجه صباح اليوم إلى فندق "كوريو" الذي يقيم فيه الصحفيون في العاصمة بيونغ يونغ، وقدم اعتذاره للصحفيين نيابة عن السلطات الكورية الشمالية.

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ونقلت الوكالة عن المسؤول الكوري قوله إنه "من الواجب أن يتم ضمان التغطية الحرة للصحفيين الجنوبيين، والتضييق على تغطيتهم للحدث كان خطأ".

تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين الكوريين الجنوبيين، كانوا قد واجهوا مشاكل في الدخول إلى مسرح بيونغ يانغ الشرقي الكبير الذي أقيمت فيه عروض الفرقة الفنية الكورية الجنوبية مساء أمس الأحد بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

المصدر: يونهاب

أحمد باديان