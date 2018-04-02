في عفرين.. إبراهيم تاتليسيس يتغني بانتصارات الجيش التركي في حضرة أردوغان

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر المغني التركي ذو الأصول الكردية إبراهيم تاتليسيس، وهو يغنى في حضرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهللا للجيش التركي الذي سيطر على عفرين.

ويظهر تاتليسيس في الفيديو جالسا إلى جانب أردوغان ومشاهير أتراك آخرين، ويتغنى بانتصارات الأتراك في عفرين بألحان عسكرية تركية.

Genelkurmay başkanının yanında selfie çeken asker, sütyensiz Sibel Can, masa üstü mikrofonuyla şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses ve kamuflaj giymiş cumhurbaşkanı.. Black mirror 5. sezon 1. bölüm yönetmen koltuğunda Levent Kırca. pic.twitter.com/mVHOM0LXX4 — Deus ex machina (@roleximyok) ١ أبريل، ٢٠١٨

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ورافق تاتليسيس أردوغان في زيارته أمس الأحد إلى مقر القوات التركية في ولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود مع سوريا.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

أحمد باديان