 
مباشر

في عفرين.. إبراهيم تاتليسيس يتغني بانتصارات الجيش التركي في حضرة أردوغان

أخبار العالم

في عفرين.. إبراهيم تاتليسيس يتغني بانتصارات الجيش التركي في حضرة أردوغان
Handout
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k22r

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر المغني التركي ذو الأصول الكردية إبراهيم تاتليسيس، وهو يغنى في حضرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهللا للجيش التركي الذي سيطر على عفرين.

ويظهر تاتليسيس في الفيديو جالسا إلى جانب أردوغان ومشاهير أتراك آخرين، ويتغنى بانتصارات الأتراك في عفرين بألحان عسكرية تركية.

إقرأ المزيد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد القوات التركية في هاطاي أردوغان بزي عسكري يتفقد قواته على الحدود السورية

ورافق تاتليسيس أردوغان في زيارته أمس الأحد إلى مقر القوات التركية في ولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود مع سوريا.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة