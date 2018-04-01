موسكو: لندن لن تفلت هذه المرة وسنجبرها على تحمل المسؤولية

اعتبر السفير الروسي في بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، أن لندن ستتحمل عاجلا أم آجلا مسؤولية الاستفزاز المتعلق بـ"قضية سكريبال" التي حاكت خيوطها الاستخبارات البريطانية على الأرجح.

وأضاف السفير في حديث متلفز: "لدينا شكوك في غاية الجدية، تشير إلى أن الاستخبارات البريطانية هي التي دبّرت هذا الاستفزاز".

وتابع: "الجانب البريطاني يرفض التعاون معنا، ولا يقدم لنا أي أدلة أو براهين، مما يدفعنا لاستنتاج أن القضية من تدبير استخباراته".

وأضاف: "أعتقد أنهم لن يتمكنوا من إضفاء السرية هذه المرة كما فعلوا في قضايا ليتفيننكو، وباتاركاتسيشفيلي، وبيريزوفسكي، وبيربيليشني وغلوشكوف.. أنا واثق من أن روسيا ستحصر بريطانيا في أطر القانون، ولن تدعها تفلت من تحمل المسؤولية.. الجانب الروسي يدرس حاليا السبل المتاحة في هذا الاتجاه.. لكن الضغط على البريطانيين سيشتد ويزداد".

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين