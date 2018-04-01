 
مباشر

لندن: علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة التهديد الروسي

أخبار العالم

لندن: علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة التهديد الروسي
Reuters Staff
وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1yo

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أنه ينبغي على حكومة بلاده أخذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد الروسي المتنامي".

وقال الوزير في مقال نشرته صحيفة Sunday Telegraf، اليوم الأحد: "بوتين يستخدم إمكانيات هجينة متنامية لتنفيذ أعمال تدميريه، لبسط نفوذه في الدول حول العالم".

وأضاف: "للدفاع عن بريطانيا العظمى، من المهم للغاية الاستمرار في تنمية دفاعاتنا لمواجهة هذه التهديدات، وضمان أمن بلادنا والدفاع عن الحريات التي وصلنا إليها بصعوبة وللمحافظه على نهج حياتنا اليومي".

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية) موسكو تنشر قائمة الأسئلة التي وجهتها للندن بشأن قضية "سكريبال"

يشار إلى أن بريطانيا، اتهمت روسيا بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، وزعمت أن المادة المستخدمة في الهجوم عليه طورت في روسيا.

ونفت روسيا بشكل قاطع كل هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لم يكن سواء في الاتحاد السوفيتي أو روسيا أي برامج لإنتاج المادة التي وقع الهجوم بها على سكريبال حسب زعم لندن.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة