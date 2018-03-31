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القنصلية الروسية في سياتل تنهي عملها وترفض إنزال العلم الروسي

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القنصلية الروسية في سياتل تنهي عملها وترفض إنزال العلم الروسي
Globallookpress Yang Chenglin
(صورة أرشيفية)
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أوقفت القنصلية العامة الروسية في سياتل، أنشطتها، اليوم السبت، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وسيغلق مدخل المبنى المستأجر، بحلول الساعة 11:59 مساء 1 أبريل بالتوقيت المحلي.

ووفقا للقنصل المستشار، للبعثة الدبلوماسية الروسية في سياتل، خاليت آيسين، فقد أوضح أن موظفي القنصلية سيغادرون المدينة بحلول الـ25 من أبريل.

وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة هل سينزل الموظفون العلم الروسي عن المبنى قبل مغادرته، فالإجابة: كلا، لن ننزل العلم وسنترك التصرف للأمريكيين كما يملي عليهم ضميرهم".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في 26 مارس الماضي، بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

المصدر: إنترفاكس

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