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الأمن الأمريكي: هل توضع مهام منظمتكم في موسكو؟

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الأمن الأمريكي: هل توضع مهام منظمتكم في موسكو؟
Reuters
صورة ارشيفية
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زار موظفون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قبل أسبوع من إعلان إغلاق القنصلية الروسية في سياتل، مقر منظمة "المبادرة الروسية الأمريكية للتعاون" الاجتماعية المحلية.

وذكر رئيس المنظمة سيرغي غلاديش في حديث لوكالة نوفوستي تعليقا على هذه الخطوة، أن موظفي "إف بي أي"، سألوا، خلال الزيارة: "هل يتم تحديد مهمات ونشاطات المنظمة من موسكو؟".

وأضاف غلاديش أن قوام المنظمة الأساسي يضم 15 شخصا وشدد على أن موظفي مكتب التحقيقات، تحدثوا أيضا مع المشاركين في الفعاليات العادية التي تنظم للناطقين بالروسية.

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وأشار إلى أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة قررت هذا العام ولأول مرة تخصيص الأموال لتنظيم فعالية "فوج الخالدين"، فيما لا تمنع التشريعات الأمريكية المنظمات الاجتماعية من تلقي الأموال من البعثات الدبلوماسية.

وتشرف هذه المنظمة عادة على إعداد وتنفيذ فعالية "فوج الخالدين" وهي مسيرة سنوية تنظم في مختلف مدن العالم تخليدا لضحايا الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

 

 

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