اليهود يحتفلون بعيد الفصح

بدأ أبناء الشعب اليهودي الليلة الماضية الاحتفال بعيد الفصح المعروف لديهم بعيد بيساح، والذي يستمر سبعة أيام بلياليها داخل إسرائيل وثمانية أيام خارجها.

عيد بيساح، هو استذكار لخروج بني إسرائيل من مصر في عهد الفراعنة وراء موسى كليم الله عليه السلام، قبل حوالي 3300 سنة.

وأهم ما يتميز به هذا العيد، هو الاحتفال الذي يقام في ليلته الأولى المسماة بالعبرية "ليل هسيدر" أي "ليلة النظام"، ويتلى خلاله سفر "الهاغادا"، الذي يشمل فصولا من التوراة والتلمود والمزامير حول خروج بني إسرائيل من مصر، حتى وصولهم إلى أرض الميعاد بعد أربعين سنة من التيه في سيناء، ويعبّر فيه اليهود عن حمدهم وشكرهم لله على رعايته لهم، ونجاتهم.

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ويعرف عيد بيساح أيضا بـ"عيد الفطير" لفريضة أكل الخبز الفطير غير المختمر في أيامه السبعة، وذلك استذكارا للخبز الفطير الذي أكله بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر على عجل، كما يعرف هذا العيد بعيد الربيع لأنه يحل دائما في موسم الربيع.

تجدر الإشارة إلى أن عطلة العيد كانت سببا لغياب المندوب الإسرائيلي عن جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مساء أمس، عقدت لمناقشة الأحداث الدامية في قطاع غزة، حيث قتل 16 فلسطينيا وأصيب مئات آخرون خلال قمع القوات الإسرائيلية للاحتجاجات الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض.

المصدر: موقع "مكان" الإسرائيلي + وكالات

متري سعيد