مجلس الأمن يدرج سفنا وشركات في قوائمه السوداء بسبب كوريا الشمالية

أدرجت لجنة مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية، 27 سفينة و21 شركة نقل ورجل أعمال واحد، في القائمة السوداء، بسبب عمليات تهريب النفط والفحم من وإلى كوريا الشمالية.

ووفقا للإعلان المكتوب، الذي تم توزيعه اليوم الجمعة، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن "هذه أطول قائمة للعقوبات من كل سابقاتها"، تهدف إلى "مواجهة محاولات كوريا الشمالية للتهريب من أجل الحصول على النفط وبيع الفحم، من خلال حركة الملاحة البحرية".

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وأضافت هايلي أن "التصديق على حزمة العقوبات التاريخية هذه، بمثابة دليل واضح على أن المجتمع الدولي متحد في سعيه إلى ممارسة أكبر ضغط ممكن على كوريا الشمالية.. نريد أن نشكر أعضاء مجلس الأمن، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على العمل معنا بجهد لممارسة الضغط وعلى تصميمهم على تطبيق قرارات مجلس الأمن، وكذلك (على سعيهم) إلى تقديم منتهكي نظام العقوبات إلى العدالة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في نهاية شهر فبراير، عقوبات على 27 شركة للشحن والنقل و28 سفينة، وشخص واحد، في إطار مكافحة برنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

المصدر: تاس

إياد قاسم