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تبرئة أرملة مهاجم ملهى ليلي في الولايات المتحدة

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تبرئة أرملة مهاجم ملهى ليلي في الولايات المتحدة
Reuters
قوات الأمن الأمريكي - أرشيف
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برأت هيئة محلفين في مدينة أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، نور سلمان أرملة المسلح عمر متين، من جميع التهم المتعلقة بهجوم نفذه زوجها وقتل فيه 49 شخصا.

وأكدت المحكمة براءة نور من اتهامات اتحادية بمحاولة تضليل المحققين ومساعدة زوجها في الهجوم المسلح، وكانت نور (31 عاما) تواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد لو أدينت بعرقلة العدالة ومساعدة زوجها (29 عاما) في تقديم الدعم لتنظيم "داعش".

وقال الادعاء: "سلمان تفقدت مع زوجها مواقع محتملة لشن هجوم، لكنها لم تفعل شيئا لمنعه من تنفيذ خططه".

ووقع الهجوم في 12 يونيو عام 2016، وهو أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

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و"متين" مواطن أمريكي من أصول أفغانية، وعمل حارس أمن خاص، ما سمح له بالحصول على رخصة حيازة سلاح، واتصل بالشرطة خلال محاصرتها موقع الهجوم معلنا الولاء لتنظيم "داعش"، وقتلته الشرطة.

المصدر: رويترز

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