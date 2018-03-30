الإعلام البريطاني: "الموت ينهمر من السماء" في روسيا

أثارت صور مناورات نفذتها قوات الإنزال الروسية بالقرب من مدينة ريازان في 29 مارس، الرعب في صفوف الصحفيين البريطانيين.

ووصفت صحيفة The Sun هذه المناورات بالموت المتساقط من السماء وكتبت: "هبط العسكريون الروس بمظلات ذات قبب بيضاء من السماء الزرقاء على الثلوج البيضاء. وبعد هبوطهم لحقت بهم المعدات الحربية التي ألقت بها الطائرات وهبطت على الأرض تحمل كلا منها عشر مظلات".

إقرأ المزيد

ويرى كاتب المقال، أن الروس نفذوا المناورات بسبب ازدياد التوتر بين موسكو ولندن مؤخرا.

"الموت المنهمر من السماء"، مناورات تدريبية نفذتها فرقة الإنزال الجوي في الجيش الروسي ومقرها تولا جنوبي العاصمة موسكو، وتضمنت هبوطا مؤللا بالمظلات في مقاطعة ريازان، وشارك فيها أكثر من ألف عسكري و24 قطعة من المعدات العسكرية، فيما جرى إنزال المظليين من طائرات "اليوشن – 76" من ارتفاع 800 متر.

المصدر: قناة زفيزدا

ادوارد سافين