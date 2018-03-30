فرار 20 سجينا غداة عصيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فنزويلا!

أعلنت الشرطة الفنزويلية عن فرار 20 سجينا من مركز للشرطة في مدينة ماراكاي شمالي البلاد، وذلك بعد استيلائهم على أسلحة نارية ودراجة تابعة لقوات الأمن.

وجاء الحادث غداة واحد من أسوا حوادث العصيان في فنزويلا، الذي قتل فيه 68 شخصا في سجن داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمالي البلاد.

وقال دونان كوندي قائد مركز شرطة ماراكاي في حديث لإذاعة محلية الجمعة: "السجناء الذين فروا من ماراكاي كانوا بانتظار قرار من المفترض أن يحدد ما إذا كان يجب نقلهم إلى سجن آخر، واستولوا على ثلاث قطع سلاح ودراجة نارية للشرطة".

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وأشار كوندي إلى أن 21 سجينا فروا، إلا أنه تم توقيف أحدهم بعد ساعات، مضيفا أن "السكان رصدوه وأبلغوا عنه ما اضطره لتسليم نفسه".

يذكر أنه وبسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر السلطات الأمنية أحيانا لاستخدام مراكز الشرطة لاعتقال السجناء لفترات طويلة، في حين يقضي القانون بعدم توقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في تلك المراكز.

المصدر: وكالات

أحمد باديان