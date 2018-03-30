الملحق التجاري الروسي وجد اسمه في قائمة الدبلوماسيين المطرودين!

عثر الملحق التجاري الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر ستادنيك على اسمه في قائمة الدبلوماسيين الروس الذين قررت واشنطن طردهم مؤخرا.

وقال ستادنيك، إنه لم يفاجأ بقرار السلطات الأمريكية إضافة اسمه إلى قائمة الدبلوماسيين الروس المطرودين وخاصة بعد تعليق نشاط الممثلية التجارية الروسية في الولايات المتحدة منذ سبتمبر الماضي.

وأضاف أن "هذه خطوة استفزازية للغاية من الجانب الأمريكي وتزيد من تدهور العلاقات بين الدولتين".

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وفي 26 مارس الجاري أعلنت واشنطن عن طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال.

وتضامنا مع بريطانيا أيضا، أعلنت كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا وأكثر من 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن طرد دبلوماسيين روس.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين