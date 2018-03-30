 
مباشر
عاجل
موسكو: على الأمريكيين ببطرسبورغ مغادرة ليس فقط مبنى القنصلية بل ومقر إقامة القنصل العام

الملحق التجاري الروسي وجد اسمه في قائمة الدبلوماسيين المطرودين!

أخبار العالم

الملحق التجاري الروسي وجد اسمه في قائمة الدبلوماسيين المطرودين!
Sputnik Евгений Одиноков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1pt

عثر الملحق التجاري الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر ستادنيك على اسمه في قائمة الدبلوماسيين الروس الذين قررت واشنطن طردهم مؤخرا.

وقال ستادنيك، إنه لم يفاجأ بقرار السلطات الأمريكية إضافة اسمه إلى قائمة الدبلوماسيين الروس المطرودين وخاصة بعد تعليق نشاط الممثلية التجارية الروسية في الولايات المتحدة منذ سبتمبر الماضي.

وأضاف أن "هذه خطوة استفزازية للغاية من الجانب الأمريكي وتزيد من تدهور العلاقات بين الدولتين".

إقرأ المزيد
خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري التي سمم فيها سيرغي سكريبال وابنته خبراء لـRT: أزمة سكريبال ذريعة غربية لشن حرب دبلوماسية ضد روسيا أبعادها تتجاوز أوروبا

وفي 26 مارس الجاري أعلنت واشنطن عن طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال.

وتضامنا مع بريطانيا أيضا، أعلنت كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا وأكثر من 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن طرد دبلوماسيين روس.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة