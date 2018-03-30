مقتل 20 مهاجرا من ميانمار بحريق حافلة في تايلند

أفادت الشرطة التايلندية بأن حريقا على متن حافلة في غرب تايلند أسفر عن مقتل 20 عاملا مهاجرا من ميانمار في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن الحافلة كانت تقل 47 عاملا عبروا الحدود إلى تايلند للعمل بشكل قانوني، لافتة إلى أن 20 مهاجرا قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، فيما نجا بقية الركاب دون إصابات.

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ونقلت "رويترز" عن كريتانك دان-أودوم قائد مركز شرطة منطقة ميطور، أن "السائق قال لنا إنه رأى النار مشتعلة في وسط الحافلة، وانتشرت فيها بسرعة كبيرة".

وصنفت الطرق التي تستخدم لتهريب المهاجرين إلى تايلند على أنها الأكثر دموية في العالم بعد ليبيا، وفقا لأحدث دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن تايلند تستضيف أكثر من 3 ملايين مهاجر، جاء معظمهم من الجارة الأكثر فقرا ميانمار.

المصدر: وكالات