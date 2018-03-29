إيطاليا.. اعتقال 5 تونسيين في عملية لمكافحة الإرهاب

اعتقلت الشرطة الإيطالية يوم الخميس 5 تونسيين في إطار ما قالت إنها عملية كبيرة تستهدف أشخاصا يشتبه في دعمهم للإرهاب في وسط وجنوب إيطاليا.

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب يوم الأربعاء إيطاليا من أصل مغربي قالت إنه مؤيد لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي وكان يخطط لهجوم بشاحنة.

وقالت الشرطة في بيان الخميس إن قوات تحقيق خاصة تتركز في روما ومدينة لاتينا القريبة منها تنفذ "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية أن التونسيين الخمسة يشتبه في أنهم ضمن شبكة على صلة بأنيس العامري، التونسي الذي قتل 12 شخصا عندما اقتحم سوقا لهدايا عيد الميلاد في برلين بشاحنة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقتل العامري برصاص الشرطة الإيطالية قرب ميلانو بعد أربعة أيام من هجوم برلين.

وأضافت المصادر أن الشرطة تقوم بعمليات تفتيش في روما ومدينة نابولي الساحلية في الجنوب ومدن لاتينا وفيتيربو وكازيرتا وماتيرا في وسط وجنوب إيطاليا.

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي إن الخطر الأمني الذي يشكله مؤيدو تنظيم "داعش" على إيطاليا أكبر من أي وقت مضى بسبب زيادة عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاولون العودة إلى أوروبا عبر إيطاليا بعد أن مني التنظيم بسلسلة من الهزائم في سوريا والعراق.

المصدر: رويترز

نادر همامي