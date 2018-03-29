واشنطن مستعدة لقبول دبلوماسيين روس جدد

قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية، إن أبواب بلاده مفتوحة للدبلوماسيين الروس الجدد ولا توجد أية قيود على عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.

وصرح المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": " أبوابنا مفتوحة".

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد أعلنت عن إبعاد 60 دبلوماسيا وموظفا روسيا من العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وذلك كعلامة تضامن مع لندن في قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وأبنته يوليا في بريطانيا قبل فترة.

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المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين