جورجيا تطرد دبلوماسيا روسيا تضامنا مع بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الجورجية، أنها قررت طرد دبلوماسي روسي في خطوة تدعم بها موقف لندن في قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا مؤخرا.

وقالت الخارجية الجورجية، إنها تؤكد من جديد تضامنها مع الجانب البريطاني في قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وتعتبر وجود الموظف الروسي في قسم رعاية المصالح الروسية في السفارة السويسرية لدى جورجيا غير مقبول، و"تطالبه بمغادرة البلاد خلال 7 أيام".

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين