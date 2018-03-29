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صحيفة: قمة ثنائية بين زعيمي اليابان وكوريا الشمالية

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صحيفة: قمة ثنائية بين زعيمي اليابان وكوريا الشمالية
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ذكرت صحيفة أساهي اليابانية اليوم الخميس أن اليابان اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية على أرفع مستوى، وأن بيونغ يانغ بحثت احتمال اجتماع مسؤوليها مع نظرائهم اليابانيين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تذكر اسمه، أن حكومة الزعيم كيم جونغ أون، بحثت مع قيادة حزب العمال الكوري الشمالي احتمال عقد قمة مع اليابان.

وأضافت أن حكومة بيونغ يانغ شرحت لليابان خططها الدبلوماسية للعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

يشار إلى أن الزعيم كيم جون أون أجرى زيارة إلى الصين بصورة غير رسمية خلال الفترة بين 25 و28 من مارس الجاري تلبية لدعوة من الزعيم الصيني شي جين بينغ.

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وتعد هذه المرة الأولى، التي يقوم فيها الزعيم الكوري الشمالي برحلة خارجية منذ أن تولى السلطة في 2011، ومن المرجح أنها جاءت تمهيدا لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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