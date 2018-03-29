وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس مطلع أبريل المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع الصيني وآي فنخ خه، يعتزم زيارة روسيا وبيلاروس مطلع أبريل القادم.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة الخميس: "بناء على دعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير دفاع جمهورية بيلاروس أندري رافكوف، سيحضر وآي فنخ خه وزير الدفاع الصيني في الفترة من 1 وحتى 8 أبريل مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي في إطار زيارتين رسميتين لروسيا، وبيلاروس".

ويعقد مؤتمر موسكو للأمن الدولي مطلع أبريل القادم، ومن المقرر أن يكون موضوعه الرئيسي لهذا العام محاربة الإرهاب، وتقييم تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة إعمار سوريا.

المصدر: تاس

أحمد باديان