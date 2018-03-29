محاولة دهس بسيارة جنوب شرق فرنسا دون إصابات

أفادت وسائل إعلام محلية بأن سيارة مجهولة الهوية حاولت اليوم الخميس دهس جنود جنوب شرق فرنسا، دون حدوث إصابات.

وحسب وسائل الإعلام نقلا عن مصادر محلية، حاول رجل دهس عسكريين بالقرب من فوج المدفعية الـ93 في ثكنة فارس اليير- ايه-ريسيه، قبل أن يتوجه بالإهانات إلى آخرين ويلوذ بالفرار.

وأكد مسؤول أمني أن رجلا "حاول الاعتداء" على عسكريين عند خروجهم لممارسة رياضة الركض.

وأضاف المسؤول أن المعتدي "هدد شفويا ستة أو سبعة عسكريين آخرين ووجه إهانات إلى مجموعة ثانية من العسكريين عند خروجهم من الثكنة، ولدى عودتهم حاول دهسهم، وتمكن العسكريون من بلوغ الرصيف دون أن يتعرضوا للدهس".

وأشار المسؤول إلى أن رجال الأمن أغلقوا المنطقة ولا تزال الدوافع وراء عملية الدهس مجهولة.

#BREAKING Driver tries to hit soldiers in southeast France; none injured: security sources — AFP news agency (@AFP) 29 марта 2018 г.

ويأتي هذا الهجوم تزامنا مع مراسم تشييع أربعة أشخاص قتلوا الجمعة الماضي في اعتداء إرهابي نفذه رضوان لقديم في جنوب فرنسا.

وفي أغسطس الماضي دهست سيارة في ضواحي باريس عسكريين من عملية سنتينيل انتشروا بعد اعتداءات 2015 في فرنسا ما أوقع ستة جرحى.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله