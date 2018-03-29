في ظل التهدئة بين الكوريتين سيئول تتسلم أول طائرة "شبح"

عززت كوريا الجنوبية أسطولها الجوي بأول طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" الأمريكية، وذلك بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية المبذولة للتهدئة في شبه الجزيرة الكورية.

وكشفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن الطائرة في حفل مشترك أقيم في خط تجميع شركة لوكهيد مارتن في فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية أمس الأربعاء.

وشارك في حفل التدشين نائب وزير الدفاع الكوري سوه تشو سوك ومسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية بينهم إلين لورد، نائب وزير الدفاع لشؤون الاقتناء والاكتفاء.

وتعاقدت سيئول مع واشنطن على شراء 40 طائرة "إف-35" في العام 2014، إذ تعد هذه الطائرة أول طائرة حربية لكوريا الجنوبية تتفادى الكشف عنها بالرادار.

وقالت وزراه الدفاع الكورية الجنوبية، إن القدرة الفائقة للطائرة على التخفي، ستمكنها من التسلل السري إلى موقع العدو في أي وقت وأي مكان، وتوجيه ضربة انتقائية لمنشآته.

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ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تدريب الطيارين الكوريين الجنوبيين في قاعدة لوقا الجوية في ولاية أريزونا على استخدام هذه الطائرة قبل نقلها إلى قاعدة تشونغ جو الجوية في كوريا الجنوبية في النصف الأول من 2019.

ويتزامن الكشف عن المقاتلة الجديدة مع بدء محادثات وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اليوم الخميس تحضيرا لقمة مرتقبة في أبريل القادم بين الكوريتين.

المصدر: يونهاب

أحمد باديان